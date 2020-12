DEW21 erwirbt Pfälzer Windpark Einöllen von ABO Wind

Windkraftanlagen sollen im ersten Quartal 2021 ans Netz gehen

Erste Zusammenarbeit zwischen Projektentwickler und Investor

Der Wiesbadener Projektentwickler ABO Wind hat den rheinland-pfälzischen Windpark Einöllen im Landkreis Kusel an den Dortmunder Energieversorger DEW21 veräußert. Die drei Anlagen des Typs GE 5.3-158 werden aktuell errichtet und sollen im Frühjahr 2021 in Betrieb gehen.

Beide Partner verfügen über langjährige Erfahrung in der Umsetzung nachhaltiger Projekte: ABO Wind hat in Rheinland-Pfalz bereits mehr als 40 Windparks ans Netz gebracht. Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) gehört mit rund 130 Megawatt und einer durchschnittlichen jährlichen Stromerzeugung von 245 Gigawattstunden bereits heute zu den größten kommunalen Windstromerzeugern in Nordrhein-Westfalen.

Die drei Anlagen mit einer Gesamthöhe von 240 Metern und einer Nennleistung von je 5,3 Megawatt werden jährlich rund 33 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom produzieren. Das entspricht dem Haushaltsverbrauch von rund 20.000 Personen. Der Umwelt bleibt damit der Ausstoß von ca. 22.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr erspart. Im November wurden die Betontürme der Windkraftanlagen errichtet. Bis Anfang nächsten Jahres werden die Großkomponenten angeliefert und anschließend folgt die Errichtung der Anlagen, inklusive der Montage der Rotoren.

Der Erwerb des Windparks ist die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen DEW21 und ABO Wind. ?Mit dem Projekt werden wir unsere Windkraftkapazität weiter vergrößern und als Dortmunder einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Insgesamt könnten wir mit dem klimafreundlichen Strom, den wir mit unseren regenerativen Anlagen erzeugen, rechnerisch rund 180.000 Bürger versorgen?, so der Technische DEW21-Geschäftsführer Peter Flosbach. ?Der kontinuierliche Ausbau erneuerbarer Energien ist ein fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie, denn wir sehen uns auch als Wegbereiter für ein nachhaltiges Leben. Durch die sehr gute Zusammenarbeit mit der ABO Wind können wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung machen.?

?Wir freuen uns über den erfolgreichen Verkauf und auf die weitere Zusammenarbeit mit DEW21, dann als Betriebsführer des Windparks?, sagt Thorsten Wolf, Abteilungsleiter Finanzierung und Vertrieb bei ABO Wind.

