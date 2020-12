Deutsche Umwelthilfe fordert CO2-basierte Lkw-Maut: Verkehrsminister Andreas Scheuer muss endlich seine Lobbyarbeit für den Lkw-Verkehr beenden

Sofortprogramm nach Corona sowie nachhaltig massiver Ausbau von Bus und Bahn für die Verkehrswende unerlässlich – Bund muss öffentlichen Nahverkehr durch Umwidmung von Subventionsgelder für den Autoverkehr unterstützen – Deutsche Umwelthilfe fordert rasche Umsetzung in Berlin – Petition der Deutschen Umwelthilfe bietet Bürgern die Gelegenheit, in der eigenen Stadt das 365-Ticket einzufordern unter https://www.duh.de/blaues-ticket/ ! […]...

Im Schatten der Milliardenbeschlüsse der Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel ist eine revolutionäre Entscheidung bislang kaum beachtet worden: In Europa soll ab 2021 eine Plastiksteuer eingeführt werden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßt diesen Schritt ausdrücklich, fordert aber Nachbesserungen. DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch: „Die EU setzt um, was die Bundesregierung seit Jahren schon hätte tun müssen: Sie […]...

Die Osterferien stehen vor der Tür und Millionen Deutsche fluchen an der Tankstelle, weil die Benzinpreise explodieren. Die Ölkonzerne sprechen ihre Preise ab: Der Autofahrer zahlt die Zeche. Auch der Staat kassiert ordentlich mit, denn mehr als die Hälfte von dem, was wir an der Zapfsäule bezahlen, geht in Finanzminister Schäubles Tasche. Warum wird Autofahren immer teurer? Oder ist der Sprit in Wirklichkeit immer noch viel zu billig, weil wir viel zu viel Auto f...