dena empfiehlt Einführung eines Systementwicklungsplans / dena-Zwischenbericht zur Netzstudie III zeigt, wie die Weiterentwicklung einer integrierten Energieinfrastrukturplanung gelingen kann

Erstellt von Presse Allgemein

Die aktuelle langfristige Energieinfrastrukturplanung ist noch nicht auf eine Integrierte Energiewende ausgelegt. Es gibt separate Planungsprozesse für die verschiedenen Energieträger und Netzebenen, die die Gesamtentwicklung aus Sicht der Deutschen Energie-Agentur (dena) nicht angemessen berücksichtigen. Ein Lösungsansatz ist die Einführung eines Systementwicklungsplans, der eine gemeinsame Grundlage für die einzelnen Planungsprozesse schafft.

Im Zwischenbericht “ Der Systementwicklungsplan – Umsetzungsvorschlag für eine integrierte Infrastrukturplanung in Deutschland“ (https://www.dena.de/newsroom/p ublikationsdetailansicht/pub/dena-zwischenbericht-der-systementwicklungsplan/) schlägt die dena einen den aktuellen Planungsprozessen vorgelagerten Systementwicklungsplan (SEP) vor. Dieser soll grundsätzliche Fragestellungen zum Energiesystem aufgreifen, einen Ort für Diskussionen schaffen, Optimierungspotenziale der integrierten Energiewelt nutzbar machen, politische Entscheidungen unterstützen und eine konsistente Grundlage für die weiteren Planungsprozesse liefern. Damit der Systementwicklungsplan diese Rolle spielen kann, soll er als transparenter, partizipativer und politisch legitimierter Prozess regelmäßig durchgeführt werden. So wird sichergestellt, dass die Ergebnisse die nötige Verbindlichkeit als Grundlage der weiteren Infrastrukturplanung haben.

„Die Integrierte Energiewende kann nur mit einer integrierten Planung der Energieinfrastrukturen gelingen. Dafür brauchen die verschiedenen Planungsprozesse eine gemeinsame Grundlage: den Systementwicklungsplan“, sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der dena. „Eine politische Entscheidung zur Einführung eines Systementwicklungsplans sollte so bald wie möglich erfolgen, damit die Ergebnisse eines ersten Regelprozesses rechtzeitig Eingang in den Planungszyklus des Netzentwicklungsplans (NEP) ab 2023 finden können.“

Die Einführung eines SEP-Regelprozesses wird eine zentrale Empfehlung der dena-Netzstudie III sein, die bis Ende 2021 läuft. Die Methodik der Szenariengestaltung und der sektorübergreifenden Optimierung wird zurzeit durch eine Pilotierung getestet, deren erste Ergebnisse im NEP Gas und Strom ab Ende 2021 aufgegriffen werden können. Parallel dazu werden Empfehlungen für den Ablauf des SEP-Prozesses und eine geeignete Governance-Struktur des SEP erarbeitet. Die dena-Netzstudie III soll damit die Grundlage für die Einführung eines SEP-Regelprozesses legen.

Aufgrund der grundsätzlichen Fragen zur Weiterentwicklung der Energieinfrastruktur sollte ein erster Regelprozess des Systementwicklungsplans so bald wie möglich, spätestens Mitte 2022, starten. So können die im darauffolgenden Jahr zu erwartenden Ergebnisse des ersten vollständig durchgeführten SEP Eingang in den Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan Strom mit dem Erstellungsjahr 2025 finden, dessen Szenariorahmenentwurf Ende 2023 erstellt wird. Ebenso können die Ergebnisse für den NEP Gas sowie für einen möglicherweise bis dahin eingeführten NEP für Wasserstoffinfrastruktur genutzt werden.

Download: dena-Zwischenbericht „Der Systementwicklungsplan – Umsetzungsvorschlag für eine integrierte Infrastrukturplanung in Deutschland“ (https://www.dena.de/n ewsroom/publikationsdetailansicht/pub/dena-zwischenbericht-der-systementwicklung splan/)

Pressekontakt:

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Irene Beringer, Chausseestraße

128 a, 10115 Berlin

Tel: +49 (0)30 66 777-114, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:

mailto:beringer@dena.de, Internet: http://www.dena.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43338/4793489

OTS: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Original-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: dena startet Netzstudie III Ziel: Systemansatz in Stromnetzplanung stärken Die Deutsche Energie-Agentur (dena) untersucht in ihrer dritten Netzstudie, wie die Netzausbauplanung für die nächste Stufe der Energiewende angepasst werden kann. Das dreijährige Vorhaben hat das Ziel, die Weiterentwicklung von einem Netz- zu einem Systementwicklungsplan zu prüfen. Ab dem Jahr 2030 könnten zum Beispiel auch die Standorte von Erzeugungskapazitäten und […]... Leitstudie: dena startet breiten Dialog zur integrierten Energiewende – Kuhlmann: „Wir wollen einen verlässlichen Orientierungsrahmen schaffen“ – Über 120 Experten diskutieren Leitfragen der Energiewende Über 120 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik haben sich bei einem Dialogforum der Deutschen Energie-Agentur (dena) in Berlin daran beteiligt, Leitfragen zur Umsetzung einer integrierten Energiewende zu identifizieren und Lösungsansätze zu diskutieren. Bei der integrierten Energiewende geht […]... Albers: dena-Netzstudie II springt zu kurz Die Deutsche Energie-Agentur hat heute die Ergebnisse der so genannten dena-Netzstudie II vorgestellt. In dieser Studie hat die dena die Frage untersucht, welche Auswirkungen die verstärkte Einspeisung von Windenergie auf das Höchstspannungsübertragungsnetz hat. Ferner wie sich der Netzausbau im Zeithorizont 2020/25 entwickeln muss, damit die Integration der erneuerbaren Energien deutlich gesteigert werden kann. Der Bundesverband WindEnergie begrüßt grundsätzlich ... Dena-Netzstudie in der Kritik. BUND fordert Datentransparenz undöffentliche Netzplanung Nach der heutigen Vorstellung der Dena-Studie zum Ausbau der Stromnetze in Deutschland hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) erneut vor einer Stimmungsmache gegen jene Bürgerinitiativen gewarnt, die überhöhte Netzausbaupläne infrage stellen. Die von der Deutschen Energieagentur Dena aufgestellten Szenarien über den angeblichen Bedarf von bis zu 3600 Kilometern neuer "Stromautobahnen" beruhten auf fragwürdigen Annahmen und un... dena und EWI: Klimaschutz braucht integrierten Ansatz / Analyse auf Basis der dena-Leitstudie Integrierte Energiewende bietet Kennzahlen und Leitplanken für die klimapolitische Debatte Wenige Tage vor der nächsten Sitzung des Klimakabinetts haben die Deutsche Energie-Agentur (dena) und das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI) dazu aufgerufen, beim Klimaschutz konsequent einen integrierten Ansatz zu verfolgen. Der Moment sei günstig wie selten, die Weichen in der Energie- und Klimapolitik grundlegend neu zu stellen. Dazu gehöre vor allem die […]...