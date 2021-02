Darf es noch mehr sein-

Sie möchten was für die Wiederbelebung Ihres Geldbeutels tun? Unser Planet liegt Ihnen am Herzen? Steuern zahlen Sie nicht so gerne? Steigende Spritkosten ärgern Sie?

Die Lösung: Eine Photovoltaikanlage von iKratos. Und eine Ladestation für Elektroautos gibt es noch gratis dazu. Diese wird durch die KfW Bank noch mit 900 ? gefördert (nur solange verfügbar).

Nix zahlen und Geld erhalten? wo gibt es das denn? Bei iKratos telefonisch unter 09192-992800 oder unter www.ikratos.de.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

