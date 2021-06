Compleo erhält Zulassung für eichrechtskonforme Ladestationen in Österreich (FOTO)

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Compleo, ein führender Anbieter von Ladelösungen, hat die Zulassung für den Vertrieb seiner eichrechtskonformen AC- und DC-Ladestationen in Österreich erhalten. Das bestätigte das österreichische Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen nun dem deutschen Greentech Unternehmen. Damit erfüllt Compleo die aktuellen Marktanforderungen des Mess- und Eichrechts in Österreich und setzt dank seines innovativen Speicher- und Anzeigemoduls (SAM®) ein Zeichen, das Signalwirkung in ganz Europa haben kann. Die Zulassung ist bis Ende 2029 gültig und gilt für die AC- und DC-Produkte.

Ein wichtiger Bestandteil der E-Mobilitätswende ist das Vertrauen des Verbrauchers in die neuen Lösungen – dazu müssen sich Nutzerinnen und Nutzer auch beim Laden darauf verlassen können, dass nur die tatsächlich geladene Energie abgerechnet wird. Aus diesem Grund schreibt das Eichrecht vor, dass die Messergebnisse eines jeden Ladevorgangs jederzeit nachvollziehbar sein müssen. Ziel ist es, dem Verbraucher eine Möglichkeit zu geben, die in Rechnung gestellten Messwerte nach Rechnungserhalt zu überprüfen. Dies bietet dem Verbraucher einerseits aber auch dem Charge Point Operator (CPO) und dem E-Mobility Provider (EMP) den notwendigen Schutz und schafft die Voraussetzungen für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung.

Nachdem 2019 die fehlende Eichrechtskonformität für DC-Ladestationen den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland verzögert hatte, konnte sich Compleo mit der Vorstellung der ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen als Vorreiter auf dem deutschen Markt etablieren. Dank des innovativen Speicher- und Anzeigemoduls (SAM®) funktionieren die Compleo Ladestationen sofort eichrechtskonform. Die Technologie vereinfacht die Verfahren zu Freigabe und Installation deutlich, gleichzeitig reduzieren sich Aufwand und laufende Kosten. Checrallah Kachouh, Co-CEO und CTO bei Compleo, sieht bereits eine positive Signalwirkung: „Wir sind froh, dass wir mit unserer Technologie auch Maßstäbe für den europäischen Markt setzen können. Die Erreichung der Eichrechtskonformität durch SAM® ist im Vergleich verblüffend einfach. Damit können wir auch Anfragen aus anderen EU-Ländern zügig bearbeiten.“

Auch in Österreich wird dieses Thema immer relevanter – der massive Anstieg an neu zugelassenen E-Autos in den vergangenen Monaten macht den Ausbau einer eichrechtskonformen Ladeinfrastruktur unumgänglich. So wird Österreich bis 2030 ca. 30.000 öffentliche Ladesäulen benötigen, um den Ladebedarf zu decken, ergab eine Studie der Boston Consulting Group. Laut Gesetzgebung müssen zur Abrechnung dienende Messwerte eichrechtskonform und für den Verbraucher überprüfbar sein. Hier trägt das Eichrecht nicht nur dazu bei, die Akzeptanz gegenüber der Elektromobilität zu erhöhen, sondern stärkt auch das Vertrauen der Verbraucher in die Messwerte und eine korrekte Abrechnung. Die Zulassung seiner eichrechtskonformen AC- und DC-Ladestationen in Österreich ist dabei ein bedeutender Faktor, wie auch Claus Drennig, Country Manager Compleo Austria, weiß: „Das ist ein Schritt zu mehr Transparenz und für uns ein wichtiges Anliegen. Denn das schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist für die aufstrebende E-Mobilitätsbranche und die Mobilitätswende ein entscheidender Erfolgsfaktor.“

Pressekontakt:

Compleo Charging Solutions AG

Ralf Maushake

Leiter Marketing & Communications

E-Mail: r.maushake@compleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 865

Claus Drennig

Country Manager Österreich

E-Mail: claus.drennig@compleo-cs.de

Telefon: +43 676 309 701 8

Original-Content von: Compleo Charging Solutions, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Compleo knackt 500er-Marke bei eichrechtskonformen DC-Ladestationen (FOTO) Einmal mehr setzt Compleo (http://www.compleo-cs.de/) neue Maßstäbe im Bereich eichrechtskonformer Ladelösungen: Der Hersteller von Ladestationen für Elektrofahrzeuge lieferte bis Anfang Juli bereits mehr als 550 DC-Ladesäulen der Cito-Reihe aus. Damit unterstreicht Compleo seine Vorreiterrolle in Deutschland in diesem Segment. Die Auslieferung der neuen Cito 240 und Cito 500 begann bereits im Februar 2020. Beide Modelle […]... Compleo wird Aktiengesellschaft (FOTO) – Umfirmierung des Dortmunder Unternehmens ist rechtswirksam – Compleo plant weiteres Wachstum in Europa – Produktentwicklung von Ladelösungen wird ausgebaut Die Compleo Charging Solutions GmbH (http://www.compleo-cs.de/) hat sich von der bisherigen Rechtsform der GmbH in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Wechsel zur Compleo Charging Solutions AG wurde durch Eintragung in das Handelsregister Dortmund vollzogen. Compleo, ein […]... Compleo fusioniert mit wallbe – Zusammenschluss beschleunigt Wachstumsambitionen beider Unternehmen – Technologien und Produkte ergänzen sich und schaffen Zugang zu neuen Märkten – Aufbau einer führenden Position in Europa angestrebt Dortmund (ots) – Die Compleo Charging Solutions AG und die enercity AG sowie die Weidmüller Mobility Concepts GmbH & Co. KG haben gestern einen Vertrag unterzeichnet, demzufolge sich die […]... MultinationalesÖl- und Gasunternehmen erhält Zulassung für Betrieb in der Ukraine Royal Dutch Shell hat ein Abkommen mit der ukrainischen Regierung unterzeichnet, das grünes Licht für den Betrieb des Unternehmens im Yuzivske-Gasfeld gibt. Das Dokument wurde im Rahmen eines Abkommens von 2012 zu den Kohlenwasserstoffvorkommen, die im Yuzivske-Feld extrahiert werden, unterzeichnet. Neben konventionellem Erdgas plant das Unternehmen hauptsächlich die Gewinnung von Schiefergas und Tight Gas. "Diese Vereinbarung bietet [Shell] die vollständige... „Die Alter Energy Group erhält die Zulassung zum Handel im GXG Main Quote“ ALTER ENERGY GROUP AG ("AEG") gibt bekannt, dass sie die Zulassung erhalten hat, 100% ihres Aktienkapitals zum Handel an der GXG Main Quote Exchange in London anzubieten. Der Handel findet unter dem Börsensymbol: AEGC mit der WKN: A0MW07 und ISIN: CH0032424969 statt. Der Eröffnungspreis wird EUR 0,16 pro Aktie sein. Edward J. Klaeger IV, CEO der AEG erklärte, "Die Freigabe für die Listung von AEG Aktien an der GXG ist ein wichtiger Schritt für...