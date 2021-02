Carrier präsentiert XCT7, seine neueste Generation von Systemen mit variablem Kältemittelstrom (VRF)

Erstellt von Presse Allgemein

Carrier setzt mit der Einführung von XCT7, der neuesten Generation von Carrier-Geräten mit variablem Kältemittelstrom (VRF), erneut Zeichen in Deutschland. Die XCT7-Systeme bieten den Kunden vielfältige Vorteile: absolute Zuverlässigkeit, verbesserte Systemleistung, hohe Effizienz, breites Einsatzgebiet, einfache Installation und unglaubliche Flexibilität. Zudem lassen sich die Systeme an die spezifischen Anforderungen nahezu aller Projekte anpassen.

Bis zu vier Außengeräte können kombiniert werden, um eine Gesamtleistung von 294 kW erreichen und bis zu 64 Innengeräte pro Außensystem zu versorgen. Carrier ist ein Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter gesunder, sicherer und nachhaltiger Lösungen für Gebäude und Kühlketten.

Die VRF-Systeme von Carrier setzen eine lange Tradition fort, die die Klimatisierungsbranche geprägt hat, und bieten seit jeher optimalen Komfort und eine skalierbare Leistung für den Klimatisierungsbedarf verschiedenster Projekte, vom Einfamilienhaus bis zu mehrstöckigen gewerblichen Gebäuden.

Zuverlässigkeit und Leistung stehen im Zentrum des XCT7-Konzepts, das den Kunden absolute Sicherheit bietet. Grundlage dafür ist eine Kombination fortschrittlicher Merkmale, wie z. B.: Außenverflüssiger mit „Black-Coated-Fin“-Technologie für verbesserte Korrosionsbeständigkeit, Kompressoren mit „Anti-Liquid- Shock“ zur Verringerung der Ausfallrate durch Flüssigkeitsschläge, optimierten Kältemittel-Mengenabgleich durch Zentrifugal-Ölabscheider und zuverlässige Schmiermittelversorgung durch die 10-stufige Ölrückführtechnologie.

„VRF ist eine in Europa weit verbreitete Technologie und eines der größten HVAC-Segmente“, sagt Didier Genois, Vice President & General Manager, HVAC Europe, Carrier. „Und XCT7 ist eine der wichtigsten Neuvorstellungen für unser Geschäft in Europa. Mit diesem neuen Angebot erfüllen wir die Erwartungen zahlreicher Kunden. Wir führen es gleichzeitig in sechs Ländern ein und haben erhebliche Mittel in die zugehörige Digitaltechnologie, in Schulungszentren und in ein engagiertes Vertriebsteam investiert, um unseren Kundenservice kontinuierlich zu verbessern.“

XCT7 wurde in Asien schon eingeführt und wird ab Februar 2021 auch in Deutschland, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und Großbritannien lieferbar sein.

Weitere Informationen zu XCT7 in Deutschland finden Sie unter:

https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/vrf-systeme/

Carrier wurde vom Erfinder der modernen Klimaanlage gegründet und ist heute ein weltweit führender Anbieter von hochmodernen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystemen. Im Unternehmen wurden verschiedene nachhaltige Lösungen entwickelt, darunter Anlagen zur Steigerung der Energieeffizienz, Gebäudemanagementsysteme und Energiedienstleistungen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen unter anderem Industrie, Gewerbe, Einzelhandel, Transport und Gastronomie. Der Geschäftsbereich Carrier Klimatechnik ist Teil von Carrier, einem weltweit führenden Anbieter von innovativen HLK-Anlagen, Kälteanlagen und -systemen, Brandschutzvorrichtungen, Sicherheitssystemen und Lösungen zur Gebäudeautomatisierung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carrier.de

Weitere Artikel zum Thema:: Carrier präsentiert Service-Plattform BluEdge für HLK-Kunden in Europa Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), ein weltweit führender Anbieter von gesunden, sicheren und nachhaltigen Lösungen der Gebäude- und Klimatechnik, hat die neue Serviceplattform BluEdge für seine Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenkomponenten (HLK) der Marken Carrier und CIAT in Europa vorgestellt. Die mehrstufige Plattform ermöglicht es, individuelle Kundenanforderungen zu erfüllen und gewährleistet den effizienten Betrieb der Geräte […]... Carrier stellt den AquaForce® Vision 30KAVP vor Carrier kündigt die Markteinführung des AquaForce Vision 30KAVP an. Dieser leistungsfähige luftgekühlte Schrauben-Flüssigkeitskühler mit variabler Drehzahl bietet eine saisonale Energie Effizienz Zahl ( SEER ) von 5,6. Damit stellt er nicht nur alle anderen derzeit auf dem Markt erhältlichen Geräte in den Schatten, sondern übertrifft auch die ab 2021 verbindlich geltenden Anforderungen der Ökodesignrichtlinie um […]... Carrier–s effizientester drehzahlgeregelter luftgekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler ist jetzt als HFO-Version erhältlich Der AquaForce® Vision 30KAVP-ZE ist Carriers optimale Kombination von herausragender Effizienz und starkem Umweltbewusstsein. Das Gerät ist eine ausgewogene Mischung aus Umweltverantwortung und Leistung ? es verfügt über eine Kühlleistung von 350 bis 800 kW und besitzt einen jahreszeitenbedingten Energiewirkungsgrad von bis zu 5,6. Carrier ist der weltweite Marktführer bei Heiz-, Klima- und Kühllösungen der […]... Intersolar 2013: IBC SOLAR präsentiert mit IBC SolStore Pb Home die neueste Generation von Solarstromspeichern Intelligentes Komplettsystem verbindet Solarstromspeicher und Energiemanagement zur Erhöhung des Eigenverbrauchs... Carrier will den Co2-Fußabdruck seiner Kunden um mehr als eine Gigatonne reduzieren So sehen die neuen, ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens aus: In den nächsten Jahren will Carrier mehr als 2 Milliarden Dollar in gesunde, sichere und nachhaltige Lösungen für Gebäude und Kühlsysteme investieren. Dadurch sollen alle Produkte bis 2030 klimaneutral werden. Nachdem die Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) im April unabhängig vom Mutterkonzern geworden war, gab das […]...