Bewerbungsphase für den Deutschen Solarpreis 2021 bis 16. Juni verlängert

Energiehelden in ganz Deutschland arbeiten jeden Tag für eine Welt mit 100% Erneuerbaren Energien. Der Deutsche Solarpreis richtet sich genau an all diese Akteure, die die dezentrale Energiewende in Deutschland mit Tatkraft, Ausdauer und Innovationsgeist voranbringen. Wer sich bewirbt, hat Chancen sich einzureihen in die Riege ausgezeichneter Solarpreisgewinner wie die Bioenergiegenossenschaft Mengsberg eG, Filmemacher und […]...