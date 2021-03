Besonders robuste und zuverlässige Sensoren für (Auf-)Windkraftanlagen!

HSM GmbH + Co. KG, der Frickinger Hersteller von Ballenpressen, PET-Lösungen sowie Aktenvernichtern, bietet mit der Fasspresse HSM FP 3000 eine robuste und zuverlässige Entsorgungslösung für die Verpressung von leeren Leichtblech- bzw. Rollenreifenfässern, Kanistern und Kunststoffbehältern an. Die Bedienung der Fasspresse geht leicht von der Hand. Das zu verpressende Gut wird in die Presse gestellt […]...

Nr.: 07/11 Hanau, 11. April 2011 Hanau / Frankfurt - Die VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG (Hanau) zeigt auf der diesjährigen PCIM in Nürnberg eine Auswahl ihrer Stromsensoren aus dem Geschäftsgebiet Kerne & Bauelemente. An Stand 130 in Halle 12 beweisen die Hanauer vom 17. bis zum 19. Mai ihre Werkstoffkompetenz in Sachen Zukunftstechnologien und saubere Energie und präsentieren unter anderem eine Auswahl aus ihrem umfassenden Portfolio von Stromsensoren. Darüber hin...