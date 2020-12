BDH bestellt neuen Hauptgeschäftsführer: Markus Staudt folgt im September 2021 auf Andreas Lücke

Der Vorstand des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG) hat auf seiner heutigen Sitzung Hauptgeschäftsführer Andreas Stücke bis 2023 in seinem Amt bestätigt. „Wir freuen uns sehr, dass Andreas Stücke mit seinem Team die Interessen der Flüssiggas-Branche in Deutschland auch zukünftig engagiert vertreten wird“, sagte Rainer Scharr, Vorsitzender des DVFG, am Rande der Sitzung. Stücke bedankte […]...