Baumschnitt nicht als Osterfeuer verbrennen

Endlich den Winter vertreiben: Der alte Brauch des Osterfeuers ist in weiten Teilen Deutschlands sehr beliebt. Zu früh aufgestapelt, sind die Holzhaufen für viele Wildtiere jedoch eine tödliche Falle, denn Igel, Kaninchen, Frösche und brütende Vögel nisten sich gerne dort ein. Wenn die Flammen emporschlagen, verbrennen viele Tiere qualvoll, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Der Grund: Die Tiere verfallen in eine Art Starre und ducken sich vor dem Mens...

Vielerorts wird am Osterwochenende aufgrund verschiedener Bräuche ein Osterfeuer entfacht. Mit Hinblick auf die österliche Tradition weist die Tierrechtsorganisation PETA Deutschland e.V. darauf hin, dass die meterhohen Flammen nicht nur für Begeisterung unter den Zuschauern sorgen, sondern auch eine Gefahr für die tierischen Waldbewohner darstellen, die sich in den aufgeschichteten Holzhaufen verstecken. Nicht selten nisten sich Mäuse, Igel und Vögel sogar im Bren...

Staubtrocken: In den heißen Sommermonaten steigt die Waldbrandgefahr – ein absolutes Rauchverbot soll Pflanzen und Tiere schützen. Wer sich trotzdem im Wald oder am Waldrand eine Zigarette anzündet, muss mit hohen Bußgeldern rechnen, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Rauchverbot in Wäldern Rund tausend Mal brennt es in deutschen Wäldern pro Jahr. Oft verursachen Menschen […]...