Batteriezellen „Made by Freudenberg“ für stationäre Energiespeicher

Erstellt von Presse Allgemein

XALT Energy, Batteriehersteller der Freudenberg-Gruppe, hat eine langfristige Liefervereinbarung für hochleistungsfähige Batterie-Pouchzellen mit der Commeo GmbH unterzeichnet. Die Zellen werden in stationäre Energiespeichersysteme des Systemspezialisten aus Norddeutschland verbaut, die ein breites Einsatzspektrum haben und ein Erfolgsfaktor für die unterbrechungsfreie, flexible Energieversorgung sind.

Aufgrund des steigenden privaten und industriellen Energiebedarfs und der Energiewende weg von grundlastfähigen konventionellen Kraftwerken hin zu erneuerbaren Energien, die ihrerseits für stärkere Schwankungen im Stromnetz sorgen, wird sich langfristig weltweit ein zusätzlicher Bedarf an stationären Energiespeichern ergeben. Diese können durch die zeitliche Verschiebung von Energiespeicherung und -bereitstellung zur Versorgungssicherheit und Stabilität des Stromnetzes beitragen. Oder sie liefern bei Bedarf Energie um extreme Leistungsspitzen ? und damit erhöhte Netzentgelte ? zu verhindern. Ein anderer Einsatzbereich ist die Notstromversorgung für Automatisierungsanlagen: Fällt beispielsweise in großen Unternehmen der Strom aus, übernehmen stationäre Speicher kurzfristig die Energieversorgung und verhindern somit teure Produktionsstillstände. Außerdem kommen die Speicher für die Energieversorgung von elektrischen, emissionslosen und wartungsfreien fahrerlosen Transportsysteme zum Einsatz. Die aufkommende Elektromobilität sorgt für zusätzlich steigende Nachfrage nach stationären Energiespeichern. Denn Ladestationen für Fahrzeuge stellen hohe Anforderungen an die Netzanschlüsse, die durch Batteriesysteme abgefangen werden können.

Für solche Anwendungen sind Batteriezellen von XALT Energy aufgrund ihrer hohen Kapazität und Zyklenfestigkeit hervorragend geeignet: Powerzellen von XALT, also Zellen mit hohen Lade- und Entladeraten, leisten beispielsweise mehr als 10.000 Zyklen bei einer Entladungstiefe von 80 Prozent und sorgen somit für die gewünschte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Systeme. ?Commeo legt dabei besonderen Wert auf Qualität und Verlässlichkeit, sowohl bei den Komponenten als auch bei den Zulieferern?, sagt Frank Vöge, Vertriebsleiter der Commeo GmbH. ?Beides macht XALT Energy zum Partner der Wahl.?

?Mit der Commeo GmbH haben wir einen strategischen Partner gefunden, mit dem wir die XALT-Zellen in hoch performanten Systemen einerseits langfristig für stationäre Energiespeicher und Notstromversorgung am Markt etablieren und zusätzlich neue Einsatzmöglichkeiten für sie entwickeln können?, erläutert Nils Martens, Senior Vice President Battery & Fuel Cell Systems von Freudenberg Sealing Technologies, den Fokus der Partnerschaft.

Die ersten Systeme mit den Batteriezellen ?Made by Freudenberg? werden im 1. Quartal 2021 ausgeliefert.

Freudenberg Sealing Technologies ist langjähriger Technologieexperte und weltweiter Marktführer für anspruchsvolle und neuartige Anwendungen in der Dichtungstechnik und der Elektromobilität. Mit seiner einzigartigen Werkstoff- und Technologiekompetenz ist das Unternehmen bewährter Zulieferer von anspruchsvollen Produkten und Anwendungen sowie Entwicklungs- und Servicepartner für Kunden in der Automobilindustrie und der allgemeinen Industrie. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Freudenberg Sealing Technologies einen Umsatz von rund 2,2 Milliarden Euro und beschäftigte zirka 14.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.fst.com.

Freudenberg Sealing Technologies ist Mehrheitseigentümer von XALT Energy. Das Unternehmen mit Sitz in Michigan (USA) entwickelt und produziert seit 1998 innovative Lithium-Ionen-Energiespeicher, basierend auf eigener Zellentwicklung und -herstellung. Die Lösungen des Unternehmens kommen u.a. in Bussen, Zügen und LKWs sowie in der kommerziellen Schifffahrt zum Einsatz und leisten damit einen Beitrag zur emissionsfreien Mobilität der Zukunft. Weitere Informationen unter www.xalt-energy.com.

