BalkonSolar – mach Deinen Strom ab sofort selber

Das neue BalkonSolar Photovoltaik Kraftwerk für Haus und Wohnung – – – Balkon-Solar – kleines Kraftwerk in Nuernberg und Fürth

Mit Solaranlagen sparen Sie erheblich an Stromkosten. Produzieren Sie Ihren eigenen, umweltfreundlichen Solarstrom. Viele Mietwohnungen und Eigenheime sind bereits mit Solaranlagen und Balkonsolar-Anlagen ausgestattet – in Nürnberg und Fürth

Balkonsolar erzeugt Ihren umweltfreundlichen Solarstrom für die ganze Wohnung. Der Strom kann direkt von allen Haushaltsgeräten genutzt werden, Tag für Tag.

Bis zu 600 Watt Spitzenleistung können Sie produzieren. 2 Solarmodule und integrierter Wechselrichter erzeugen den umweltfreundlichen Solarstrom. So können die Stromkosten Jahr für Jahr reduziert werden. Durch ausgeklügelte Technologie sind Photovoltaikmodule heutzutage sehr lichtempfindlich und produzieren auch bei stark diffusem Licht. iKratos der Anbieter für Balkonsolar in der Metropolregion Nürnberg bietet in der Ausstellung die Möglichkeit der Besichtigung.

Balkonsolar ist eine gute Möglichkeit günstigen und umweltfreundlichen Solarstrom zu erzeugen. Balkon-Kraftwerke sind ideal für Mieter oder Eigentümer in Wohnanlagen oder Eigentumswohnungen und bereits ab wenigen hundert Euro erhältlich.

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.