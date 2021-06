Autoankauf Bergheim? Verkauf von Gebrauchtwagen garantiert zu Höchstpreisen

Sichern Sie sich den Bestpreis für Ihren Altwagen ? verschenken Sie kein Geld

Seien Sie vorsichtig beim Kauf eines Neuwagens, wenn Ihnen angeboten wird, das alte Kfz in Zahlung zu geben. Das mag auf den ersten Blick bequem erscheinen, Sie brauchen sich weder um die Abholung des Wagens, noch um die Abmeldung kümmern und der Neuwagen reduziert sich vielleicht sogar um ein paar Euros im Anschaffungspreis. Vielleicht wird Ihnen gesagt, dass Ihr Gebrauchtwagen sowieso keinen Wert mehr hätte, und Sie froh sein können, ihn so einfach loszuwerden. Aber, wenn Sie nicht ernsthaft Geld verschenken möchten, sollten Sie sich hier gegen alle Überredungskünste wappnen. Der Autohandel kauft nämlich Gebrauchtwagen gewöhnlich unter Wert an und Sie hätten keinen Gewinn, sondern finanzielle Einbußen. Der Grund liegt darin, dass der Autohandel nur mit Autos der eigenen Marke handelt und markenfremde Wagen folglich nur mit finanziellem Verlust in Zahlung nimmt.

Autoankauf Bergheim bietet Höchstpreise für Gebrauchtwagen jeder Automarke und in jedem Zustand, garantiert

Im Zuge von Auslandsexport und effizienter Autoverwertung ist es Autoankauf Live möglich, den Verkäufern und Verkäuferinnen die besten Preise für jedes Fahrzeug jeder Marke und jeden Modells auszuzahlen und jedes Fahrzeug anzukaufen, vom PKW, dem Firmenwagen, über den Geländewagen, den Transporter, bis hin zum LKW und dem Bus. Es ist auch belanglos, ob ein Benziner verkauft werden soll, ein Elektroauto oder ein Diesel. Deshalb ist es sinnvoll, sich immer ein unverbindliches Schnellangebot von Autoankauf Live einzuholen.

Auch Kfz-Schäden, Unfallwagen oder hoher Kilometerstand sind kein Problem

Ob es sich bei dem Verkauf um einen gepflegten Gebrauchtwagen handelt, oder ob es Fahrzeuge mit hoher Kilometerleistung sind ? ob der TÜV abgelaufen ist oder kein KAT vorhanden ist ? ob es sich um kleinere oder sogar große Unfallschäden handelt ? ob es einen Getriebeschaden, Motorschaden oder sogar Totalschaden hat, Kunden und Kundinnen können immer eine professionelle, schnelle Abwicklung und den sicheren Ankauf zum Höchstpreis erwarten.

Der Ablauf des Autoankauf Bergheim ist denkbar einfach und kundenfreundlich organisiert

Ein kurzer Telefonanruf reicht aus, um Autoankauf-Live für ein unverbindliches Schnellangebot zu beauftragen. Auf Wunsch ist in der Regel auch ein Termin am selben Tag möglich. Das mobile Team kommt direkt an Ort und Stelle, um das Fahrzeug zu begutachten, sei es die Privatadresse von privaten Interessenten oder der Firmenparkplatz von dem gewerblichen Betrieb. Durch die langjährige Erfahrung sind die freundlichen Mitarbeiter bestens geschult, um den Wert von Gebrauchtfahrzeugen präzise einschätzen zu können. Gemeinsam mit den Verkaufenden wird der bestmögliche Verkaufspreis gefunden und auch direkt in bar an Ort und Stelle ausgezahlt, nachdem der Kaufvertrag von beiden unterzeichnet worden ist.

Rundumservice von Autoankauf Bergheim und NRW sichert bequeme und kostenfreie Autoabmeldung

Nachdem die Verkaufenden den Kaufvertrag unterzeichnet und den Geldbetrag erhalten haben, brauchen sie sich um nichts mehr zu kümmern. Autoankauf Live auch in NRW übernimmt den Abtransport des Fahrzeugs und schleppt auch nicht mehr fahrtüchtige Wagen ab. Das Team erledigt auch die unangenehmen, zeitintensiven Behördengänge. Dazu gehört die Abmeldung bei den zuständigen Behörden, wenn sie noch erforderlich sein sollte und/oder die Beschaffung der Überführungskennzeichen, sowie die Zahlung der hierfür fälligen Gebühren. Der gesamte Service von Autoankauf Bergheim bleibt selbstverständlich für Kunden und Kundinnen vollständig kostenfrei.

