ARD veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Erstellt von Presse Umwelttechnologien

Mit ihrem ersten gemeinsamen Nachhaltigkeitsbericht haben die neun Landesrundfunkanstalten der ARD sowie die Deutsche Welle heute eine umfassende Bestandsaufnahme ihres Engagements für ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit vorgelegt.

Der freiwillige Bericht erfolgt nach den 20 Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) und stellt damit die gesamte Bandbreite des ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Engagements des Medienverbunds dar. Die Themen reichen von Nachhaltigkeitsaspekten in der Wertschöpfungskette über die Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen bis hin zum Engagement für das Gemeinwesen.

So investiert die ARD zum Beispiel zunehmend in klimafreundliche und ressourcenschonende Produktionen und setzt sich innerhalb der Branche dafür ein, nachhaltige Produktionsmethoden weiterzuentwickeln. Thematisiert wird in dem Bericht auch die nachhaltige Rolle der ARD für die Kreativ- und Medienbranche, sei es als Auftraggeberin für Produzent*innen, als Ausbilderin für Nachwuchsjournalist*innen oder als Partnerin für Kultureinrichtungen.

Als föderaler und solidarisch finanzierter Senderverbund bietet die ARD eine gemeinwohlorientierte und auch in Krisenzeiten verlässliche Medieninfrastruktur. Ökologische und darüberhinausgehende Zukunftsfragen greift die ARD dabei auch im Programm auf allen Ausspielwegen auf. Ein aktuelles Beispiel ist die ARD-Themenwoche vom 15. bis 21. November 2020: Unter der Leitfrage “Wie wollen wir leben?” befassen sich die TV-, Radio- und Onlineangebote des gesamten ARD-Medienverbunds mit Nachhaltigkeitsfragen in allen wichtigen Lebensbereichen.

Der Nachhaltigkeitsbericht der ARD zeigt ferner auf, dass das Management von Themen rund um Nachhaltigkeit in den Organisationsstrukturen der ARD zunehmend systematisch verankert ist – sei es über Nachhaltigkeitsbeauftragte und interdisziplinäre Arbeitsgruppen in den Landesrundfunkanstalten oder über ARD-übergreifende Fachgremien.

Mit der Funktion als Ansprechpartnerin und Koordinatorin für Nachhaltigkeitsthemen auf Ebene des Medienverbunds ist seit September die ARD-Generalsekretärin Dr. Susanne Pfab beauftragt: “Um den gesellschaftlichen Dialog über ein nachhaltigeres Leben zu fördern, ist es nicht nur wichtig, in unserer Regelberichterstattung und in Programmschwerpunkten wie unserer diesjährigen Themenwoche zu berichten. Auch wir selbst wollen unseren Beitrag zu einem nachhaltigen Miteinander stetig ausbauen, gerade als gemeinwohlorientierte Institution. Die strategische und inhaltliche Weiterentwicklung dieses breiten Themen- und Handlungsfelds wird uns in den kommenden Jahren daher auch als Verbund maßgeblich beschäftigen – von Diversität über –Green Production– bis hin zu Kulturallianzen. Denn –nachhaltig– geht nur nachhaltig.”

Der Nachhaltigkeitsbericht 2020 der ARD ist auf der Website des föderalen Medienverbunds einsehbar: http://www.ard.de/nachhaltigkeit .

Pressekontakt:

ARD Kommunikation

Svenja Siegert, Sabine Krebs

Telefon: 0221 220 1475

E-Mail: mailto:pressestelle@ard.de

Fotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.de

Twitter: https://twitter.com/ARD_Presse

ARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presse

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29876/4760621

OTS: ARD Presse

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: ista veröffentlicht zweiten Nachhaltigkeitsbericht: Transparenz durch Global Reporting Initiative bestätigt Der Energiedienstleister ista zeigt in seinem neuen Nachhaltigkeitsbericht die Erfolge des unternehmensweiten Engagements für Gesellschaft, Umwelt und seine Mitarbeiter. Gleichzeitig erkennt das Essener Unternehmen Chancen zur Optimierung. ista nimmt damit in der Branche wiederum die Vorreiterrolle in der Nachhaltigkeitskommunikation ein. Erfreuliches Resultat des ista Engagements: Erstmalig hat die weltweit anerkannte Global Reporting Initiative (GRI) den Bericht geprüft und das... Interseroh veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht Strategisches Ziel: Wert sichern und schaffen... AGRAVIS Raiffeisen AG veröffentlicht vierten Nachhaltigkeitsbericht Durch ein konsequentes Energiemanagement und eine bessere Auslastung ihrer Futtermittelwerke hat die AGRAVS Raiffeisen AG die Energieintensität bei der Futtermittelproduktion in den vergangenen Jahren im Schnitt gesenkt. Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Kilowattstunden pro produzierter Tonne Futtermittel im Jahr 2017 um 1 Prozent auf 58,9 Kilowattstunden. Verringert wurde 2017 ebenfalls die Intensität der CO2-Emissionen: […]... “Wir handeln jetzt für morgen.”- Wertgarantie Group veröffentlicht aktuellen Nachhaltigkeitsbericht (FOTO) Was bedeutet nachhaltiges Wirtschaften für die Wertgarantie Group? Diese Frage wird im gerade veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht der Gruppe für Spezialversicherungen beantwortet. Viele Meilensteine sind bereits gesetzt – dazu gehört unter anderem auch die Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom am Hauptstandort in Hannover. “Kern unserer Nachhaltigkeitsstrategie sind Lösungsansätze, die einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Zielen […]... HAKRO veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht / Aktivitäten und Kennzahlen der Geschäftsjahre 2011-2015 (FOTO) – Komplette Produktion der Textilien nach BSCI-Standard – Verantwortung für Menschen am Standort Schrozberg – Aufbau eines Nachhaltigkeitsmanagements und Ziele bis 2017 Mit seinem ersten Nachhaltigkeitsbericht macht das mittelständische Textilunternehmen HAKRO GmbH transparent, wie es seiner unternehmerischen Verantwortung nachkommt. Der Bericht dokumentiert Aktivitäten und Kennzahlen der Geschäftsjahre 2011 bis 2015 in den Handlungsfeldern Produkte, Produktion, […]...