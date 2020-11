Amberger Luftkollektoren in Antarktis und Alpen

Das Internetportal SoLuKo bietet jetzt neben den beiden Marktführern Grammer Solar aus Deutschland und Solarventi aus Dänemark neu die Kollektoren der Firma Scansun an. Diese eignen sich durch ihre flache Bauform und die leichte Montage speziell für Einsätze im Bereich Lüften an....

Die ZDF-Wissenschaftsjournalistin Hildegard Werth begleitet exklusiv das deutsche Forschungsschiff "Polarstern" in die Antarktis. Zwei Monate lang, von 20. Januar bis 19. März 2013, ist sie gemeinsam mit Kameramann Ludger Nüschen und 50 Wissenschaftlern an Bord des Eisbrechers. Sie sind die ersten Nachrichtenjournalisten des deutschen Fernsehens an Bord der 30-jährigen, vom Alfred-Wegener-Institut betriebenen "Polarstern". Mit einer Satellitenübe...