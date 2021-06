Aktuelle Trends in der Energiewirtschaft

Erstellt von Presse Allgemein

Die Energiewirtschaft befindet sich im Wandel. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf Planerinnen und Planer, welche die neuen politischen Vorgaben umsetzen müssen.

Im mtu Symposium für Planerinnen und Planer werden am 22. Juni 2021 aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen der Energiewende aufgegriffen und praxisnahe Lösungsansätze skizziert. Hierbei fokussiert das Planer-Symposium auf das gesamte Spektrum unterschiedlicher Technologien – von BHKW-Systemen über Notstromsysteme bis hin zu Batteriespeichern und dynamischen USV-Systemen.

Die kostenlose vierstündige Veranstaltung, die sich vorrangig an Ingenieur- und Planungsbüros wendet, ist aufgeteilt in die Themenblöcke ?Aktuelle Trends in der Energiewirtschaft?, ?Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung und Batteriespeichersysteme? sowie ?Notstromversorgung und Netzstabilisierung?. Die einzelnen Themenblöcke enthalten jeweils 2-3 Vorträge.

Aktuelle Trends der Energiewirtschaft

Im Themenblock ?Aktuelle Trends der Energiewirtschaft? werden im Eröffnungsvortrag von Prof. Dr.-Ing. Markus Brautsch die Entwicklungen und Trends im deutschsprachigen Raum dargestellt. Prof. Dr. Markus Brautsch lehrt am Institut für Energietechnik IfE GmbH an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden. Er wird sich in seinem Vortrag insbesondere mit den Fragestellungen um die Neuorientierung des Energiemarktes, den zu erwartenden Herausforderungen sowie den Möglichkeiten einer bezahlbaren klimaneutralen Energieversorgung befassen.

In dem zweiten Vortrag wird Dennis Zumbach über neue Technologien und Lösungen für die sich verändernden Anforderungen des Energiemarktes referieren. Dennis Zumbach ist Director Sales Stationary EMEA bei Rolls-Royce.

Anschließend besteht die Möglichkeit, über die Inhalte der beiden Vorträge zu diskutieren und Fragen an die Referenten zu stellen.

Kostenlose Anmeldung unter energie.events

Eine digitale Anmeldung für das mtu Planer-Symposium ist unter https://energie.events/mtu-planer-symposium-2021/ möglich. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Seit 21 Jahren informiert die BHKW-Infozentrum GbR auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Bereits heute können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Im Herbst 2020 wird die aktualisierte Version der „BHKW-Kenndaten 2020/2021“ zur Verfügung stehen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 9.000 Abonnenten kostenlos informiert.

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook, auf Twitter sowie in der XING-Gruppe „Blockheizkraftwerke – Energieversorgung der Zukunft“.

Drei redaktionell aus mehr als 100.000 Quellen zusammengetragene Pressespiegel ermöglichen einen einfachen Überblick über neue Trends in Technik, Markt und Politik.

Das umfangreiche Weiterbildungsangebot (https://www.bhkw-konferenz.de) über BHKW- und Energie-Themen mit mehr als 25 unterschiedlichen Veranstaltungsreihen wird von mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wahrgenommen.

