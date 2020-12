Agriturismo-Hof trägt mit Photovoltaikanlage zur Umsetzung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) bei (FOTO)

Die „Von-der-Leyen-Kommission“ hat Nachhaltigkeit zu einer übergeordneten politischen Priorität ihres Mandats gemacht. Alle Nachhaltigkeitsziele (SDGs) sind in einem oder mehreren der sechs in den Politischen Leitlinien (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/fil es/political-guidelines-next-commission_de.pdf) angekündigten Hauptziele für Europa enthalten, sodass alle Arbeitsabläufe, Richtlinien und Strategien der Kommission zur Förderung der SDGs beitragen. Im Dezember 2019 stellte die Kommission die neue EU-Wachstumsstrategie […]...

Das mittelständische Textilunternehmen HAKRO GmbH veröffentlicht heute sein Zielkonzept im Rahmen der Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN) Baden-Württemberg. Darin setzt das Familienunternehmen inhaltliche Schwerpunkte und benennt Maßnahmen, mit denen es die regionale Nachhaltigkeitscharta in den kommenden Jahren unterstützen wird. Die WIN-Charta wurde im Mai 2014 von der Landesregierung Baden-Württemberg sowie regional ansässigen Unternehmen initiiert und will Nachhaltigkeit […]...

Nach drei Jahren Stagnation nimmt der menschengemachte Ausstoß des Treibhausgases CO2 im Jahr 2017 wieder zu. Als Hauptursache werden vor allem China und seine aufstrebende Wirtschaft genannt. Jeder Einwohner in China erzeugt zwar nach Medienberichten nur etwa ein Viertel so viel CO2 wie ein Einwohner in den USA, und der Stromverbrauch eines jeden chinesischen Haushaltes […]...