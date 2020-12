ACWA Power unterzeichnet drei Verträge für das erste auf ausländischen Investitionen basierende unabhängige Windkraftprojekt in Aserbaidschan

Weitere Artikel zum Thema::

Erdgas aus Aserbaidschan für Europa: Ausschreibungen für den Südlichen Gaskorridor laufen Der Startschuss für den Südlichen Gaskorridor von Aserbaidschan nach West-Europa fiel im September, nun laufen die Ausschreibungen auf Hochtouren. Mit der Grundsteinlegung durch Staatspräsident Ilham Aliyev am Terminal Sangachal unweit Baku startete das 45-Milliarden-Dollar-Projekt "Southern Gas Corridor". "Damit beginnt eine neue Ära für Europas Energiesicherheit - ab spätestens 2020 strömt Erdgas aus Aserbaidschan in die EU", so SOCA...

Sterlite Power unterzeichnet Konzessionsvertrag für das Pampa-Projekt in Rio Grande do Sul Sterlite Power gab die Unterzeichnung des Konzessionsvertrags für Lot 13 bekannt, der in der Auktion Nr. 04/2018 gewonnen wurde. Der Generaldirektor, ANEEL und die Vertreter der brasilianischen Regierung waren bei der Unterzeichnung anwesend. Die Vereinbarung wurde während der ersten technischen Managementsitzung mit ANEELs Superintendency of Concessions, Permissions and Authorizations for Transmission and Distribution (SCT) abgeschlossen. […]...

