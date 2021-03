Achtung: WEMAG warnt vor unlauterer Werbung per Telefon

Den Jahresanfang nutzen offensichtlich viele Telefonwerber und Haustür-Betrüger aus, um Stromkunden abzukassieren. Beim Kundenservice der WEMAG häufen sich die Anrufe von besorgten oder verunsicherten Kunden. Sie berichteten von aggressiven Vertriebsanrufen eines süddeutschen Stromverkäufers. Deren Mitarbeiter riefen in den vergangenen Tagen besonders häufig in Mecklenburg-Vorpommern an und setzten Kunden mit unlauteren Behauptungen unter Druck. Die verunsicherten ...