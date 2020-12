ABIOVE reagiert auf Kritik von Mitgliedern von SoS Cerrado

Dresden. Erdgas ist noch immer die beliebteste Heizenergie. Die aktuell beginnende Heizsaison lässt wie in jedem Jahr die Frage nach den Tarifen des eigenen Versorgers aufkommen. Für Kunden der Energiegenossenschaft M4 Energy gab es jetzt gute Nachrichten: Der Versorger mit Sitz in Dresden wird seine Gaspreise bis mindestens 31. März 2013 stabil halten....

Berlin, 21. Juni 2012. Seit einem Jahr ist die Energiewende beschlossen, der Weg dahin ist dagegen noch offen. Wo die technologischen und gesellschaftlichen Chancen und Herausforderungen liegen, was die Energiewende kosten wird und welche Rolle die Wissenschaft spielt darüber debattieren in eineröffentlichen Anhörung am 28. Juni 2012 in Berlin Klaus Töpfer (IASS und Ethikkommission), Reinhard F. Hüttl (acatech und Ethikkommission) und Robert Schlögl (Max-Planck-Ges...