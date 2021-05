4initia-Newsletter in neuem Design

Erstellt von Presse Allgemein

Die 105. Ausgabe des Newsletters zusammen mit einem neuen Design sowie einer eigenen neu eingerichteten Webseite (https://newsletter.4initia.de/) der 4initia GmbH stellt im Mai 2021 einen weiteren Meilenstein der Firmengeschichte dar. Genauso wie 4initia kann auch der Newsletter auf ein rasantes Wachstum zurückblicken: Die im Jahr 2012 als Akquise-Instrument eingeführte Sammlung von Neuigkeiten ist heute ein eigenständiges Journal, das monatlich wesentliche Ereignisse im Bereich der Erneuerbaren Energien präsentiert. Wie jede Dienstleistung von 4initia profitiert auch der Newsletter von der Zusammenführung der interdisziplinären Expertise der Teammitglieder in den Abteilungen Auftragsplanung, Financial Management und Technische Betriebsführung.

So ist das Herzstück jeder Ausgabe der Leitartikel, in dem seit der 5. Ausgabe in Rotation der Teammitglieder über aktuelle Themen aus dem jeweiligen Fachgebiet berichtet wird. Beispielsweise eruierte in der Vergangenheit das Financial Management, wie man dem schwer fassbaren Ressourcenrisiko der Erneuerbaren Energien mit regionalspezifischen Diversifikations-Portfolios begegnen kann; die Technische Betriebsführung diskutierte unter anderem Technik für bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung, um die Lichtverschmutzung für Anwohner zu verringern. Und die Auftragsplanung widmete sich der Gesetzeslage und den neuen Solar-Großprojekten im Nahen Osten, um nur einige zu nennen. Jede Thematik wird hier, minutiös recherchiert, für Branchenzugehörige sowie -interessierte gleichermaßen verständlich dargestellt und Quellenangaben regen zum Weiterlesen an.

Der älteste Bestandteil des Newsletters sind die Meldungen. Hier werden die relevantesten Neuigkeiten des vergangenen Monats wie Akquisitionen von EEA, technische Innovationen oder politische Entwicklungen aufgegriffen.

Zu guter Letzt summiert der Strompreisartikel seit mittlerweile drei Jahren unter Bezugnahme auf Vormonat und -jahr die Entwicklung des Wind- und Solarmarktes des vergangenen Monats. Hier werden mittels eines eigens entwickelten Tools Preis-, Erzeugungs- und Zinsdaten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt, veranschaulicht und darüber hinaus Strompreisfluktuationen dargestellt.

Die Anmeldung für den Newsletter ist auf unserer Webseite möglich. 4initia freut sich auf eine wachsende Leserschaft und über Follower in den sozialen Medien wie Twitter, Instagram und LinkedIn.

