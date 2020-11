2 MW Solaranlage in Polen mit WINAICO Solarmodulen ausgestattet

WINAICO, der größte PV-Modulhersteller in Taiwan, hat im Rahmen einer Anti-Dumping-Untersuchung in vollem Umfang mit der EU-Kommission kooperiert. Gegenstand der Untersuchung war die mögliche Umgehung von Anti-Dumping-Zöllen auf importierte Solarprodukte aus China. Infolgedessen wurde WINAICO von der EU-Kommission als „echter“ Hersteller von Solarmodulen eingestuft und ist von den Strafmaßnahmen in Form von Anti-Dumping-Zöllen in Höhe […]...