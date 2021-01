Solaranlage Problem SMA Wechselrichter

Erstellt von Presse Allgemein

Die SMA Solar Technology AG hat ihren Hauptsitz im nordhessischen Niestetal. Das Unternehmen ist einer der bekanntesten Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen.

Sie haben Probleme mit Ihrem SMA Wechselrichter? Als Solaranlagenbetreiber sollten Sie sich hier immer an Ihren Installateur wenden. Niemals sollte der Anlagenbetreiber selbst an dem Gerät arbeiten, da sie so die Garantie für das Gerät verlieren. Möchten Sie selbst bei SMA anrufen, werden Sie ebenso darauf hingewiesen, dass Sie sich an ihren Installateur wenden sollen. Der Installateur benötigt für die Meldung des Problems an SMA einige Informationen, wie den Gerätetypen, die Seriennummer und die Fehlermeldung. Die Rücksprache mit dem Hersteller benötigt jedoch oft einige Zeit, da auch auf Seite des Herstellers manchmal verschiedene Abteilungen und sogenannte Ebenen miteingebunden werden müssen. Aber eine Lösung wird gefunden und ein Serviceeinsatz schnellstmöglich vereinbart.

