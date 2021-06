Meyer Burger Solar und Photovoltaik Module

Weitere Artikel zum Thema::

Meyer Burger und SunPower Solarmodule Photovoltaik Neu: Meyer Burger und SunPower Maxeon Solarmodule...

Meyer Burger einigt sich mit Photovoltaik-Hersteller EcoSolifer Die Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) und die Ecosolifer AG sind übereingekommen, einen Schlussstrich unter ein Projekt aus dem Jahr 2015 zu ziehen. Der Vertrag von 2015 beinhaltete die Lieferung einer Heterojunction-Zelllinie der früheren Generation für das Fertigungswerk in Csorna, Ungarn. Ecosolifer hatte von sich aus das Projekt zeitweilig sistiert, weswegen die […]...

Meyer Burger informiertüber den hängigen Grossauftrag für ihr Heterojunction-Schlüsselequipment Am 22. Juli 2019 hatte Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) bekannt gegeben, dass ein bedeutender Rahmenvertrag mit einem nordamerikanischen Start-up-Unternehmen für die Solarzellenproduktion mit Meyer Burgers Heterojunction (HJT)-Schlüsselequipment unterschrieben wurde. Gemäss dieser Rahmenvereinbarung ist die Auftragsvergabe an den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde durch das Start-up Unternehmen gebunden. Meyer Burger hatte bereits am […]...

Meyer Burger gewinnt mit dem CSEM-Solarfassaden-Projekt den „Solar Visualised in Europe Award“ des europäischen Solar-Branchenverbandes SolarPower Europe An der 100 GW Feier in Brüssel (Belgien) übergab der europäische Solar-Branchenverband SolarPower Europe Meyer Burger den ?Solar Visualised in Europe Award?. Meyer Burger gewann den Award mit dem Solarfassaden-Projekt am Gebäude des Forschungs- und Technologiezentrums CSEM in Neuenburg (Schweiz). Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) hat den ? Solar Visualised in […]...